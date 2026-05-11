Pre nedelju dana u mestu Sloboština nedaleko od Zagreba uništena je spomen-ploča koja je postavljena u znak sećanja na više od 1.300 žrtava koje su ustaše pobile 16. avgusta 1942. godine.

Spomen-ploča je bila podignuta 1959. godine pa je prvi put razbijena 1991. godine. Obnovljena je 2014. godine i sad je opet uništena.

Na njoj je pisalo:

“Ovdje je sahranjeno 1368 žrtava fašističkog terora koje su augusta 1942. ustaše poubijali i bacili u zdence ovog sela. Od toga je 1165 iz Kozare, a 203 iz okoline Požege. Ustaške zvijeri nisu poštedjele ni malu dječicu i među ovim žrtvama je 50 djece od 6 mjeseci do 14 godina. Neka je vječna slava žrtvama okrutnog fašizma".