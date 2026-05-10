Oružane snage su jedna od glavnih meta širokog obračuna sa korupcijom koji je naredio predsednik Si Đinping nakon dolaska na vlast 2012. godine.

Čistke su 2023. godine stigle do elitnih raketnih snaga, koje nadgledaju nuklearno oružje, kao i konvencionalne rakete. Ranije ove godine, dodatno su eskalirali, što je rezultiralo smenom generala Narodnooslobodilačke armije Džang Jusijea, koji je bio član Politbiroa i dugo smatran saveznikom Sija.

U ranijim izveštajima agencije Sinhua navodi se da je Li osumnjičen za primanje "ogromnih suma novca" mita, kao i za podmićivanje drugih, a istraga je utvrdila da "nije ispunio političke obaveze" i da je "tražio ličnu korist za sebe i druge".

Istraga pokrenuta protiv Veija 2023. godine utvrdila je da je prihvatio "ogromnu količinu gotovine i vrednih stvari" kao mito i "pomogao drugima da steknu nezakonite koristi u kadrovskim aranžmanima", objavila je Sinhua 2024. godine, dodajući da su njegovi postupci bili "izuzetno ozbiljne prirode, sa veoma štetnim posledicama i ogromnom štetom", prenosi Jutarnji list.

Uslovna smrtna kazna u Kini se obično zamenjuje doživotnim zatvorom ako prestupnik ne počini nikakva krivična dela tokom uslovnog perioda. Nakon tog perioda, Vei i Li će biti doživotno zatvoreni, bez mogućnosti daljeg pomilovanja ili uslovnog otpusta, saopštila je Sinhua.

U svojim zvaničnim novinama, vojska je pozvala članove partije i vojno osoblje da izvuku pouke iz ova dva slučaja, pozivajući na negovanje "nepodeljene lojalnosti Partiji", misleći na vladajuću Komunističku partiju Kine.

"Članovi partije i vojni kadrovi, posebno viši oficiri, moraju da uzmu korumpirane zvaničnike poput Vei Fenghea i Li Šangfua, koji su istraženi i kažnjeni, kao upozoravajući primer", navodi se u komentaru objavljenom u petak, navodi se u saopštenju vojske.

Vojska je saopštila da su Vei i Li naneli veliku štetu Partiji, nacionalnoj odbrani i vojnoj izgradnji, kao i ugledu viših rukovodilaca.

Kineski stručnjak za bezbednost sa sedištem u Singapuru, Džejms Čar, rekao je da je uslovna smrtna kazna najstroža kazna izrečena članu Centralne vojne komisije, najvišeg vojnog rukovodstva Komunističke partije, u novijoj istoriji.

"Činjenica da su preinačeni u doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta ili zamene kazne ističe težinu njihovih dela, s obzirom na to da su takve kazne obično rezervisane za teška krivična dela", rekao je Čar, akademik na Školi za međunarodne studije S. Radžaratnam.

Strani diplomate i analitičari pažljivo prate tekuće čistke zbog korupcije. Međunarodni institut za strateške studije, londonski analitički centar, ranije ove godine je izvestio da su čistke ostavile ozbiljne praznine u komandnoj strukturi vojske i verovatno ometale spremnost kineskih oružanih snaga koje se brzo modernizuju.