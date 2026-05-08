Kako se navodi u dokumentu, nakon početka potpune ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, intenzitet hibridnih aktivnosti Ruske Federacije protiv Poljske značajno je povećan. To uključuje sajber napade na kritičnu infrastrukturu i sabotažne operacije.

U izveštaju se navodi da su korišćene i velike dezinformacione kampanje, uključujući operacije „Doppelgänger“, koje podrazumevaju pravljenje lažnih kopija medijskih i državnih sajtova, kao i „Matryoshka“, odnosno širenje lažnih informacija putem velikog broja naloga na mrežama.

Takođe je pomenut i pritisak kroz migrantske tokove preko teritorije Belorusije.

Centar ističe da je cilj ruskih hibridnih operacija destabilizacija unutrašnje situacije u Poljskoj, podrivanje poverenja javnosti i slabljenje njene uloge kao ključnog logističkog centra za pomoć Ukrajini.

"Rusija nastavlja da deluje u okviru hibridne strategije, testirajući granice reakcije Zapada i izbegavajući direktnu vojnu eskalaciju sa NATO-om. Suprotstavljanje takvim pretnjama zahteva jačanje koordinacije saveznika, sajber odbrane i otpornosti na informacione operacije", zaključuje CCD.





Kako je ranije prenela Ukrajinska novinska agencija, CCD smatra da Rusija priprema pravno opravdanje za nove vojne upade.

Kremlj je saopštio da je ruski predsednik Vladimir Putin spreman da pregovara sa svima, uključujući i evropske lidere, ali da Moskva neće prva pokretati kontakte.

Ovo je 8. maja izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, a prenela ruska agencija „Interfaks“.

Fajnenšel tajms je u četvrtak objavio da lideri Evropske unije pripremaju moguće razgovore sa Putinom. Promena pristupa dolazi u trenutku kada među evropskim državama raste nezadovoljstvo tokom pregovora koje SAD vode o završetku rata u Ukrajini.

Peskov je komentarisao izjavu predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, koji je rekao da razgovara sa liderima EU o mogućim budućim pregovorima sa Rusijom.



„Bićemo spremni da krenemo napred u našem dijalogu u meri u kojoj su Evropljani spremni za to. Ali, kao što je Putin više puta izjavio, s obzirom na stav koji su Evropljani zauzeli, mi sami nećemo inicirati takve kontakte“, rekao je Peskov.

Dodao je da je „Putin spreman za pregovore sa svima“, što je, kako kaže, više puta ponovljeno.

„Ruska strana nije bila inicijator svođenja naših odnosa na nulu. Brisel i pojedinačne evropske prestonice su to inicirali“, rekao je Peskov.



Ministarka spoljnih poslova EU Kaja Kalas najavila je da će ministri spoljnih poslova država članica krajem maja razgovarati o mogućim pregovorima sa Rusijom i zahtevima koje bi Evropska unija mogla da postavi Moskvi.