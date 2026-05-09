Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da će ova odluka omogućiti brodu da odmah doprinese, ukoliko bude potrebno, budućoj misiji zaštite slobode plovidbe kroz Ormuz, prenosi Sky News.

Dodaje se da bi svaki takav plan bio strogo odbrambene prirode i imao za cilj vraćanje poverenja u komercijalnu plovidbu.

U martu je britanski razarač tipa 45 upućen da štiti britanske vazduhoplovne baze na Kipru nakon napada dronom na britansku avio-bazu Akrotiri.

Britansko ministarstvo odbrane je nakon današnjeg saopštenja navelo da će Kipar i dalje biti dobro branjen čak i bez HMS Dragon, kao i da su britanske odbrambene sposobnosti na ostrvu ojačane od januara.

Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore na usklađivanju vojnog plana za pratnju brodova kroz Ormuski moreuz kada se steknu uslovi.

U aprilu su se vojni planeri iz 44 zemlje sastali u Velikoj Britaniji kako bi razgovarali o mogućim opcijama, a početkom ove nedelje, francuske oružane snage potvrdile su da je grupa nosača aviona "Šarl de Gol" prošla kroz Suecki kanal u pravcu Crvenog mora, prenosi Tanjug.

Najnovije vesti o sukobu na Bliskom istoku možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO