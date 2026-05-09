Vladimir Putin je poslao veliko upozorenje svetu, ne gubeći vreme da prkosi Donaldu Trampu nakon što je američki predsednik dao važnu izjavu samo nekoliko sati ranije.

Predsednik Ruske Federacije govorio je na godišnjoj paradi povodom Dana pobede, koja obeležava pobedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom tokom Drugog svetskog rata i odaje počast oko 27 miliona sovjetskih građana koji su poginuli. Samo nekoliko sati ranije, američki predsednik Donald Tramp je objavio trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine , izjavljujući da se iscrpljujući četvorogodišnji sukob približava kraju. Međutim, tokom svog govora, Putin je ponovo izgledao kao da cilja na Ukrajinu , tvrdeći da će „pobeda biti naša“, dok je istovremeno direktno kritikovao NATO.

Putin je rekao: „Veliki podvig pobedničke generacije inspiriše vojnike Specijalne vojne operacije“, rekao je ruski predsednik.

Ruski predsednik je tvrdio da se snage Ruske Federacije suočavaju sa neprijateljem „koga podržava ceo NATO“, ali je istakao ohrabrujući napredak na frontu koj je konstantan svakog dana

Dodao je: „Pobeda u SVO se kuje i na bojnom polju i u pozadini. Naša stvar je pravedna.“

„Pobeda je uvek bila i uvek će biti naša.“

Kada je Vladimir Putin počeo da govori na paradi povodom Dana pobede, Kremlj je insistirao da „nema planova“ za produženje trodnevnog primirja između Rusije i Ukrajine uprkos tvrdnjama Donalda Trampa da bi kraj rata mogao da bude blizu.

U petak uveče, predsednik SAD je napisao na Truth Social: „Ovo prekid vatre će uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti, a takođe i razmenu 1.000 zatvorenika iz svake zemlje.“

„Ovaj zahtev sam direktno podneo ja i veoma cenim što su ga prihvatili predsednik Vladimir Putin i predsednik Volodimir Zelenski.“

Dodao je: „Nadam se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata. Razgovori o okončanju ovog velikog sukoba, najvećeg od Drugog svetskog rata, se nastavljaju, i svakog dana smo sve bliži i bliži.“