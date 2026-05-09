Ljubavni put pevačice Vanje Mijatović bio je izuzetno trnovit.

Jedna od najintrigantnijih situacija iz njene prošlosti odnosi se na njenu prvu ljubav. Naime, pevačica je priznala da je pevala na svadbi momku sa kojim je izgubila nevinost, iako ju je on u prošlosti jako povredio.

- Bila sam strašno zaljubljena u dečka sa kojim sam prvi put bila, međutim, on je kao i 99 posto momaka bio skot pa me je samo iskoristio. A ja sam njemu pevala na svadbi... Al' dobro, vreme leči sve, tako da mi nije bilo ništa teško. Bilo mi je drago, iako me je baš povredio - ispričala je iskreno Vanja.

Razvela se posle 3 godine braka

Vanja Mijatović se razvodi od supruga Aleksandra Mandžukića, a iako nije želela da govori o krahu ljubavi, nedavno je napravila presedan.

Kako bi stala na kraj tračevima koji se vezuju za prekid bračnog odnosa Vanja je odlučila da ispriča deo priče.

- Ne bih produbljivala jer želim da što pre prođe sve vezano za to i da odbolujem na miru. Ne volim da se on upliće u bilo šta jer nije deo javnog sveta i ne želi da bude. Bilo je svačega, ali ne želim da demanutijem ili potvrđujem bilo šta. Vest o razvodu sam prvo saopštila mojima, ja i dalje živim u istom stanu, a on je izašao iz njega - rekla je Vanja, pa otkrila da li je spremna za novu ljubav. - Ma ne, to mi nije ni na kraj pameti. Uopše ne razmiljam o tome. Desiće se sigurno da nađem nekog, mlada sam, hvala Bogu. Ne razmižljam kada, šta i kako. Nismo se uzimali da bismo se razvodili, ali opet, neka viša sila postoji, što se kaže "pravi planove da ti se Bog smeje". Tako da, iskreno, ne razmišljam sada o tome. Da li će se to desiti sutra, ili za tri godine, isto mi je - istakla je pevačica za Hype.

Inače, Vanja Mijatović i Aleksandar na večnu ljubav zakleli su se u oktobru 2022. godine, a sada su doneli odluku da na svoj odnos stave tačku. Iako u javnosti uvek isticala da sa partnerom odlično funkcioniše, te da kao u svakom braku ima trzavica, ali ništa vredno pomena, izgleda da je stvarnost drugačija.

Njih dvoje su pre dve i po godine naprvili proslavu u jednom prestižnom beogradskom restoranu, a svadba je koštala oko 30.000 evra.

