Pevačica Goga Gačić je juče napunila 36 godina, a rođendan je proslavila u jednom restoranu.

Delić atmosfere Goga je prikazala svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Nakon turbulentnog perioda i razvoda odlučila je da sa prijateljicama proslavi rođendan, a u jednom trenutku, njen kolega je prekinuo repertoar i počeo da peva rođendansku pesmu.

Konobar je prišao za Gogin sto sa tortom u obliku srca, vatrometom i svećicom.

Pevačica je zamislila želju, a potom oduvala svećicu.

Potpisala papire za razvod

Podsetimo, Goga je nedavno i zvanično potpisala papire za razvod od kolege Marka Gačića koji joj je bio neveran.

- Da, tačno je da smo potpisali papire za razvod braka, sa decom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put. Čeka se sudska odluka - rekla je ona za Blic.

