Pevačica Goga Gačić je juče napunila 36 godina, a rođendan je proslavila u jednom restoranu.
Delić atmosfere Goga je prikazala svojim pratiocima na društvenim mrežama.
Nakon turbulentnog perioda i razvoda odlučila je da sa prijateljicama proslavi rođendan, a u jednom trenutku, njen kolega je prekinuo repertoar i počeo da peva rođendansku pesmu.
Konobar je prišao za Gogin sto sa tortom u obliku srca, vatrometom i svećicom.
Pevačica je zamislila želju, a potom oduvala svećicu.
Potpisala papire za razvod
Podsetimo, Goga je nedavno i zvanično potpisala papire za razvod od kolege Marka Gačića koji joj je bio neveran.
- Da, tačno je da smo potpisali papire za razvod braka, sa decom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put. Čeka se sudska odluka - rekla je ona za Blic.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)