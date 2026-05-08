Papa Lav XIV rekao je danas, tokom posete Napulju, uporištu mafije Kamora, da je prisustvo države u borbi protiv kriminala sada važnije nego ikada.

"Napulj danas doživljava dramatičan paradoks. Značajan rast broja turista ne uspeva da prati ekonomsku dinamiku sposobnu da zaista uključi čitavu zajednicu", rekao je Lav XIV na glavnom Trgu Plebiscita.

Napomenuo je da grad i dalje nosi obeležje društvenih podela koje više "ne razdvajaju centar od predgrađa, već su zapravo prisutne unutar svake oblasti".

"U mnogim delovima može se videti prava slika nejednakosti i siromaštva, podstaknuta starim nerešenim problemima kao što su nejednakost prihoda, loše prilike za zapošljavanje, nedostatak adekvatnih objekata i usluga, sveprisutni kriminal, nezaposlenost, napuštanje škola i druge situacije koje opterećuju živote mnogih ljudi", rekao je on, prenosi ANSA.

Dodao je da je prisustvo i akcija države "danas važnije nego ikada, kako bi građanima pružili sigurnost i poverenje i uklonili prostor za organizovani kriminal".

Tokom posete Napulju, Papa Lav XIV se sastao sa sveštenstvom i vernicima, kao i sa fudbalskim klubom Napulja, koji proslavlja četvrtu titulu šampiona lige.

Italijanska policija vodi intenzivan, dugogodišnji rat protiv organizovanog kriminala, uključujući mafije poput Kosa Nostre i Kamore.

Napuljska mafija Kamora poznata je po distribuciji narkotika i ekstremnim metodama iznude novca od kompanija, naročito fabrika sa jeftinom radnom snagom koje prave kopije italijanskih modnih artikala, prenosi BBC.

Surove sukobe Kamore dokumentovao je italijanski novinar Roberto Savijano, koji sada živi u tajnosti od kada mu je mafija uputila pretnje smrću.

Procenjuje se da u klanovima Kamore u Napulju i Kaserti, severno od lučkog grada, ima oko 4.500 ljudi.