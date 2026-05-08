Lukas iz Donje Austrije, kao i mnogi njegovi sunarodnici, krenuo je kamperom na more sa suprugom i psom. Vratio se sa italijanskih autoputeva sa praznim novčanikom iz neočekivanih razloga, piše Heute.

Dok je preticao italijanski automobil, čuo je glasan prasak. Vozač Forda mu je odmah svetlima signalizirao da se zaustavi u zaustavnu traku. Optužio ga je da mu je kamperom okrznuo bočni retrovizor i na licu mesta zahtevao 600 evra odštete.

Lukas je primetio crni trag na svom vozilu, a retrovizor na Fordu je zaista bio labav, pa mu je cela priča delovala ubedljivo. Nakon svađe, pristao je da plati 50 evra samo da što pre okonča neprijatnu situaciju i nastavi svoje putovanje.

Prevaranti su bacili predmet na automobil da bi napravili glasan prasak, unapred su izgrebali sopstveni automobil i olabavili retrovizor.

Tek kasnije, kada su ga prijatelji upozorili, shvatio je da je verovatno naseo na jednu od klasičnih prevara na autoputu. Prevaranti namerno lažiraju sudar, a zatim pod pritiskom traže novac kako bi izbegli policiju i osiguravajuća društva. Lukas do danas nije prijavio slučaj policiji.

Uobičajena prevara

Austrijski automobilski klub upozorava vozače da je ova prevara sve češća u Italiji i savetuje vozačima da, ako nisu sigurni da se zaista dogodila nesreća, ne zaustavljaju se na autoputu, već da voze do najbliže benzinske pumpe ili drugog bezbednog mesta. Nikada ne treba plaćati gotovinom na licu mesta nego treba insistirati na dolasku policije.

BONUS VIDEO