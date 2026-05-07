Sin visokog lidera Hamasa i jednog od glavnih pregovarača te organizacije Halila el-Haje ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu na istočni deo Gaze, potvrdili su zvaničnici Hamasa. Njegova smrt dolazi u trenutku kada se u Kairu vode ključni pregovori o budućnosti Gaze i održavanju primirja između Izraela i palestinskih frakcija.

Prema navodima Hamasa, Azam el-Haja podlegao je povredama zadobijenim tokom izraelskog udara, čime je postao četvrti sin Halila el-Haje koji je poginuo u izraelskim operacijama tokom godina sukoba.

Vest je potvrdio portparol Hamasa Basim Naim, dok se izraelska vojska za sada nije zvanično oglasila povodom navoda o napadu, prenosi Reuters.

Halil el-Haja važi za jednog od ključnih političkih lidera Hamasa i glavnog pregovarača u razgovorima o budućnosti Pojasa Gaze.

Porodica El-Haja godinama na meti

Prema tvrdnjama Hamasa, članovi porodice Halila el-Haje više puta su bili mete tokom prethodnih izraelskih vojnih operacija.

Njegovi sinovi ubijeni su u napadima 2008. i 2014. godine, dok je još jedan sin stradao prošle godine tokom napada u Dohi.

Smrt Azama el-Haje sada dodatno podiže tenzije u trenutku kada se vode izuzetno osetljivi pregovori između Hamasa, drugih palestinskih grupa i regionalnih posrednika.

U pregovorima učestvuju i međunarodni predstavnici, uključujući američkog izaslanika Nikolaja Mladenova, a cilj razgovora jeste očuvanje prekida vatre i početak šireg političkog dogovora o budućnosti Gaze.

Pregovori pod ogromnim pritiskom

Prema planu koji podržava administracija američkog predsednika Donalda Trampa, predviđeno je postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i početak obnove razorene teritorije, uz zahtev da Hamas položi oružje.

Međutim, Hamas poručuje da neće ući u narednu fazu pregovora dok Izrael, kako tvrde, u potpunosti ne ispuni obaveze iz prve faze sporazuma.

To uključuje potpuni prekid vojnih operacija i poštovanje dogovorenog primirja.

Sa druge strane, Izrael tvrdi da su njegovi napadi usmereni isključivo na sprečavanje novih akcija palestinskih militanata protiv izraelskih snaga.

Prema podacima lokalnih zdravstvenih službi u Gazi, od stupanja na snagu primirja poginulo je više od 800 Palestinaca, dok Izrael navodi da su u istom periodu ubijena četiri njegova vojnika.

Šta ovo znači za Bliski istok

Smrt sina jednog od najvažnijih ljudi Hamasa mogla bi dodatno da zakomplikuje ionako krhke pregovore o Gazi.

Analitičari upozoravaju da ovakvi događaji često izazivaju novu spiralu osveta i otežavaju postizanje dugoročnog dogovora između Izraela i Hamasa.

Istovremeno, međunarodni posrednici pokušavaju da spreče potpuno urušavanje pregovora i novo veliko pogoršanje bezbednosne situacije na Bliskom istoku.