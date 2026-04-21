Na Kopaoniku je jutros prizor kao u sred zime! Pada sneg umerenog inteziteta, a u 9 sati je izmereno 0 stepeni.

Sneg će padati tokom današnjeg dana, a maksimalna dnevna temperatura će biti 3 stepena.

Tokom dana sneg će padati u planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, uglavnom na visinama iznad 1500 metara.

Pošto se na jugu zemlje danas očekuju obilnije padavine, procenjuje se da bi na planinama moglo da se formira i do 10 centimetara snežnog pokrivača.

Slab sneg moguć je i sutra ujutru na planinama južne Srbije, nakon čega se očekuje prestanak padavina.