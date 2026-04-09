Rusija ima pravo i svakako će preduzimati mere radi zaštite svojih interesa zbog učestalih slučajeva piratstva u međunarodnim vodama, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"U proteklim mesecima svi smo bili svedoci više slučajeva piratstva u međunarodnim vodama. Ti slučajevi piratstva, između ostalog, nanosili su štetu ekonomskim interesima Ruske Federacije", istakao je on novinarima, komentarišući situaciju sa ruskim tankerima u međunarodnim vodama.

U martu je Vlada Velike Britanije saopštila da će britanska vojska moći da se ukrcava na brodove koji su pod sankcijama i prolaze kroz njene teritorijalne vode. Pored toga, London će uvesti još stroža ograničenja, zatvarajući britanske vode, uključujući Lamanš, za brodove koji su pod sankcijama.

U saopštenju se naglašava da se mera odnosi na takozvanu "flotu u senci", za koju se tvrdi da je uključena u transport ruskih energenata.