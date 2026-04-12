Vladika Ilarion krstio јe na Veliku subotu, u Manastiru Draganac na Kosovu i Metohiji Amerikance koјi su na službi u voјnoј bazi Bondstil kod Uroševca. Dvojica vojnika dobila su i duhovna imena Sava i Simeon.

Američki vojnici, pripadnici KFOR-a, na molitvenoj liturgiji u Manastiru Draganac na Kosovu i Metohiji, izrazili su želju da se krste u ovoj srpskoj svetinji i pređu u pravoslavlje, preneo je krajem marta TV Hram.

Episkop novobrdski Ilarion je na godišnjicu martovskog pogroma kosovskih Srba, 17. marta, služio uz Mitropolita raško-prizrenskog Teodosija parastos u Manastiru Gračanica, a potom u Domu kulture Gračanica otvorio izložbu slika i preneo prisutnima blagoslov i molitvene pozdrave Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Porfirija.

U sredu, 18. marta, vladika Ilarion je služio liturgiju pređeosvećenih darova u Manastiru Visoki Dečani, uz sasluženje jereja Borislava Petrića iz Mirijeva.

Iz Metohije vladika se uputio u Kosovsko Pomoravlje, u Manastir Draganac, gde je molitveno učestvovao na večernjem i jutarnjem velikoposnom bogosluženju sa bratijom.

U radosti Krstopoklone nedelje, episkop Ilarion je u draganačkoj svetinji primio na razgovor trojicu pripadnika američkog KFOR-a koji su u prethodnom periodu iskazali interesovanje da se bliže upoznaju sa pravoslavnom Crkvom.

Pre više od mesec dana izvršen je čin oglašenja jednog od saradnika američke vojne misije na Kosovu, koji se priprema za krštenje u Manastiru Draganac.

Značajno je napomenuti da je primetno interesovanje za pravoslavnu veru kod pripadnika američkog KFOR-a koji su tokom službe u misiji došli u neposredan kontakt sa srpskim srednjovekovnim svetinjama na Kosovu i Metohiji.

