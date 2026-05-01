Njegov tadašnji cimer iz ćelije naveo je da je poruku pronašao u julu 2019. godine, nakon što je Epstajn zatečen bez svesti sa tkaninom oko vrata. Iako je tada preživeo, nekoliko nedelja kasnije pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji.

Dokument je kasnije zapečaćen odlukom saveznog sudije u okviru krivičnog postupka protiv cimera, što je, prema dostupnim informacijama, onemogućilo istražiteljima da imaju uvid u potencijalno važan dokaz tokom istrage Epstajnove smrti, koja je izazvala veliku pažnju javnosti.

List The New York Times podneo je zahtev sudu da se poruka objavi. Prema tvrdnjama cimera Nikolasa Tartaljonea, u njoj je stajalo da je „vreme za oproštaj“.

Iako je Tartaljone o poruci govorio u jednom podkastu prošle godine, njen sadržaj i dalje nije javno dostupan, uprkos opsežnim objavama dokumenata vezanih za Epstajnov slučaj koje je američko Ministarstvo pravde počelo da objavljuje od decembra.

Prema navodima The New York Timesa, novinari tog lista nisu imali uvid u poruku, niti je ona pronađena među dostupnim spisima. Isto je potvrdila i portparolka Ministarstva pravde, ističući da ni ta institucija ne poseduje taj dokument.

U dostupnim zapisima postoji nejasan sled događaja koji opisuje kako je poruka dospela u pravni postupak protiv Tartaljonea. Njegovi advokati su, navodno, potvrdili autentičnost poruke, ali bez dodatnih objašnjenja. Ukoliko je zaista napisao Epstajn, sadržaj bi mogao da pruži uvid u njegovo psihičko stanje u periodu pre smrti.

Epstajnova smrt, koja se dogodila u 66. godini, zvanično je okarakterisana kao samoubistvo. Ipak, brojni propusti u obezbeđenju zatvora na Menhetnu, koji je u međuvremenu zatvoren, podstakli su razne sumnje i teorije o okolnostima njegove smrti.

Nakon incidenta u julu 2019. godine, kada su mu na vratu primećene povrede, Epstajn je tvrdio da ga je Tartaljone napao i negirao da ima suicidalne namere. Tartaljone, bivši policajac optužen za četvorostruko ubistvo, godinama odbacuje te optužbe.

Zatvorski zapisi ukazuju da je Epstajn nedelju dana kasnije izjavio da nema problema sa cimerom i da se oseća bezbedno u ćeliji.

Tartaljone je 2023. godine osuđen na četiri doživotne kazne zatvora i trenutno se nalazi na izdržavanju kazne, uz tvrdnje da je nevin. U nedavnim telefonskim razgovorima iz zatvora u Kaliforniji izneo je svoju verziju događaja i opisao kako je pronašao poruku.

Kako tvrdi, nakon što je Epstajn premešten iz ćelije, pronašao je poruku skrivenu u grafičkom romanu. Opisao je da je reč o žutom papiru istrgnutom iz sveske, na kojem je, između ostalog, pisalo da su istražitelji mesecima proveravali Epstajna i „nisu ništa pronašli“, kao i poruka: „Šta želite da uradim, da plačem? Vreme je za oproštaj.“