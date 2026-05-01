„Po prvi put posle više godina, parada pobede u Moskvi biće održana bez teške vojne opreme. To mnogo govori o tome kako se rat odvija za Rusiju“, rekla je ona nakon sastanka ministara spoljnih poslova nordijsko-baltičke osmorice.

Kalas je dodala da „sumorna matematika sa fronta pokazuje da Rusija gubi rekordan broj vojnika“.

Ona je istakla i da Rusija ne uspeva da ostvari svoje vojne ciljeve i da to postaje sve očiglednije.

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da će parada 9. maja u Moskvi biti održana bez vojne opreme zbog „trenutne situacije“.

Slovački premijer Robert Fico planira da poseti Moskvu 9. maja.

Stav baltičkih država – Letonije, Litvanije i Estonije – predstavlja ključnu prepreku toj poseti, jer su odbile da dozvole prelet njegovog aviona preko svog vazdušnog prostora.

Godine 2025, Fico i predsednik Srbije Aleksandar Vučić bili su jedini evropski gosti na nivou šefova država koji su prisustvovali obeležavanju Dana pobede u Moskvi, u organizaciji Vladimira Putina.