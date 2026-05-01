Novi paket ograničenja dolazi u trenutku pojačanih tenzija oko blokade pojedinih digitalnih platformi, a Ministarstvo za digitalni razvoj pripremilo je više mehanizama za suzbijanje upotrebe VPN-a. Deo mera već je stupio na snagu, dok su druge u pripremi ili ostavljene kao rezervna opcija.

Ograničenja koja su već uvedena

Od 1. aprila, korisnicima u Rusiji više nije omogućeno dopunjavanje Apple ID naloga putem mobilnih operatera. Najveći operateri – MTS, Beeline, MegaFon i T2 – ukinuli su ovu opciju na zahtev države, čime je dodatno otežana kupovina VPN aplikacija preko App Store-a.

Istovremeno, brojne ruske platforme počele su da blokiraju pristup korisnicima koji koriste VPN. Među servisima koji su uveli ovu praksu nalaze se državne i komercijalne usluge poput Gosuslugi, Sberbanke, Ozon-a, Wildberries-a, Aviasales-a, kao i Yandex servisa i Ruske železnice. Ove restrikcije pogodile su i korisnike koji se nalaze u inostranstvu.

Mere koje su u planu

Jedna od ideja vlasti je naplata mobilnog internet saobraćaja za VPN korisnike. Predlog podrazumeva mesečni limit od 15 gigabajta, nakon čega bi svaki dodatni gigabajt koštao 150 rubalja. Iako je primena bila planirana za početak maja, operateri su zatražili odlaganje zbog tehničkih priprema. Nadležno ministarstvo ipak potvrđuje da od ove mere ne odustaje, iako neće praviti razliku između VPN i ostalog stranog saobraćaja.

Takođe se razmatra i uvođenje kazni za korišćenje VPN-a. Iako takva odluka još nije doneta, nadležni ostavljaju mogućnost da se administrativna odgovornost uvede ukoliko trenutne mere ne daju rezultate. Za sada, korišćenje VPN-a u Rusiji ostaje legalno.

Dodatni pritisci na infrastrukturu i korisnike

U međuvremenu, Državna duma razmatra zabranu domaćim hosting kompanijama da pružaju usluge VPN servisima, što bi moglo dovesti do masovnog gašenja servera.

Zabeleženi su i prvi slučajevi u kojima je korišćenje VPN-a tretirano kao otežavajuća okolnost u krivičnim postupcima, konkretno u predmetima vezanim za kupovinu narkotika.

Operateri su, prema izveštajima, pristali da zaustave širenje komunikacionih kanala ka Evropi, čime bi se smanjila dostupnost stranog internet saobraćaja i dodatno otežao rad VPN servisa.

Istovremeno, u ruskim školama počela su predavanja o rizicima korišćenja VPN-a, što ukazuje na širi pokušaj države da utiče i na percepciju građana o digitalnoj bezbednosti.

Ovaj niz poteza sugeriše da Rusija ulazi u novu fazu kontrole interneta, sa ciljem ograničavanja pristupa spoljnim izvorima informacija i jačanja digitalnog suvereniteta.