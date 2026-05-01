Majke se nalaze na samom vrhu mnogih profesija, a trenutna generacija očeva zaista je puno više uključena u podizanju dece i brigu o domaćinstvu nego što su to očevi bili pre, ali ne možemo se pretvarati da zaposlene majke i očevi imaju jednaku priliku na terenu karijera.

Žene preskaču preko prepreka dok muškarci pokraj njih trče po čistoj stazi. Ovu jednostavnu metaforu ilustrovao je peruanski karikaturista dnevnih novina La Republika te je na briljantan način prikazao kompleksne izazove s kojima se suočavaju zaposlene majke, a na kraju krajeva – i sve zaposlene žene. Zahvaljujući objavi indijskog milijardera Ananda Mahindre na Tviteru, ovaj crtež postao je virtuelan.

Mahindra je objavio crtež nakon što je pomagao čuvati svog jednogodišnjeg unuka nedelju dana. "Čestitam svakoj zaposlenoj ženi i priznajem da njihov uspeh zahteva puno veću količinu napora nego kod njihovih muških kolega", napisao je u objavi.

"Majčinska kazna" za žene na poslu nakon rođenja deteta

Mahindra je u pravu da trebamo uložiti veći napor, ali za njega nismo više plaćene. Кada muškarci postanu očevi – često napreduju na poslu te zajedno s time imaju i veću platu dok se mnoge žene nakon majčinstva susreću s "majčinskom kaznom" te izostankom od napredovanja na poslu. Čak i danas, u 2022. – majke su često viđene kao "glavni" roditelj.

Žene nose teži mentalni teret, rade više sati uz sav neplaćeni rad, provode više vremena u odgajanju dece i kućnim poslovima te imaju manje vremena da se brinu za sebe.

S druge strane, jedno istraživanje je otkrilo kako se slobodno vreme muškaraca zapravo poveća nakon roditeljstva dok se majkama poveća jedino radno opterećenje kod kuće. Treba naglasiti kako crtež nije postao virtuelan jer je duhovit. Upravo suprotno. I nažalost, s njim se mogu poistovetiti mnoge majke.

Dobre vesti su da još uvek možemo srušiti te prepreke, a ulaganja u odgajanje dece i plaćeni porodiljski mogu nam pomoći. Biti zaposlena majka je teško, ali mi to možemo!