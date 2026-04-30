Tačnije, rok je pomeren sa 1. maja na 30. maj.

U februaru je Trampova administracija usporila prodaju međunarodne imovine "Lukoila", vredne oko 22 milijarde dolara, kao deo napora da se izvrši pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima o Ukrajini.

Sjedinjene Američke Države su do sada produžile rok oko pet puta, od kada su u oktobru uvele sankcije "Lukoilu" i državnoj kompaniji "Rosnjeft".

Sankcije su primorale "Lukoilu" na prodaju međunarodnog portfolija, koji obuhvata naftna polja, rafinerije i benzinske pumpe od Iraka do Finske.

Kaznene mere podrazumevaju da svaki dogovor mora osigurati da "Lukoil" ne primi nikakvu uplatu unapred, a sav prihod se stavlja na zamrznuti račun pod jurisdikcijom SAD.

Transakcije takođe zahtevaju konačno odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija.