U prvom kvartalu 2026. godine, broj turista u Grčkoj dostigao je 3,4 miliona, što je porast od 38,3 odsto u odnosu na isti period godinu dana ranije, pokazuju zvanični podaci Grčke banke, preneo je "Ekatimerini".

Prihod od turizma u ovoj zemlji porastao je još bržim tempom, pa je tako zabeležen rast od 64,3 odsto, na 1,67 milijardi evra.

Ovakvi rezultati usledili su nakon rekordne sezone 2025. godine, uprkos strahovanjima da bi regionalna nestabilnost mogla da se odrazi na trend u međunarodnom turizmu.

Analitičari u ovom sektoru, međutim, ukazuju da najnoviji podaci pojačavaju pozitivna očekivanja da će Grčka zabeležiti još jednu uspešnu turističku sezonu.