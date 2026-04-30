Nakon sastanka, Vučić se oglasio video-porukom putem zvaničnog instagram naloga:

"Veoma sam srećan što danas mogu da pozdravim našeg velikog prijatelja Tomio Okamuru, predsednika češkog Parlamenta ovde u Srbiji. Velikog prijatelja u svakom smislu koji nam pomaže ne samo u našoj međusobnoj saradnji, napretku trgovinske razmene, saradnji naših parlamenata, već koji odlično razume poziciju Srbije i po pitanju Kosova i Metohije i svega drugog. Beskrajno mu hvala i nadam se da ću uskoro imati prilike ponovo da ga ugostim", rekao je predsednik Vučić.

"Srećan sam što sam ovde u Srbiji, želim svim Srbima sve najbolje i radujem se sledećoj saradnji. Vi ste naši prijatelji", rekao je gospodin Okamura.

Ranije danas, Vučić je naveo je da je sa Okamurom razmenio mišljenja o evropskom putu Srbije i zahvalio na kontinuiranoj podršci koju Češka Republika pruža našoj zemlji, kako bilateralno, tako i u okviru evropskih formata koji prepoznaju značaj proširenja i stabilnosti Zapadnog Balkana. Izrazio je posebnu zahvalnost Okamuri na razumevanju situacije na Kosovu i Metohiji, kao i na iskazanom prijateljskom stavu prema srpskom narodu.

