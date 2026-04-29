Mnogi se pitaju kako je moguće da se ovakav proizvod nekada nalazio u slobodnoj prodaji.

Reč je o bombonjeri „Šljivovica“, neobičnom spoju tamne čokolade i tradicionalnog pića – šljivovica. Ovaj retro slatkiš proizvodila je poznata fabrika Kraš, a bio je jedan od prepoznatljivih proizvoda tog vremena.

Čokolada sa alkoholom – simbol jedne ere

Bombonjera „Šljivovica“ pojavila se još 1967. godine i brzo postala popularan poklon širom bivše Jugoslavije. Iako je sadržala alkohol, bila je dostupna široj publici.

Prema podacima koji se danas dele na internetu, ovaj čoko desert imao je oko 2,5% alkohola. Kako navode korisnici, bio je omiljen među svim generacijama i često se poklanjao u posebnim prilikama.

Granica između slatkiša i „odraslih ukusa“

U vreme SFRJ, industrija slatkiša bila je znatno slobodnija kada je reč o eksperimentisanju sa ukusima. Fabrika Kraš često je plasirala inovativne proizvode, a „Šljivovica“ je bila jedan od najzanimljivijih primera.

Danas se ovaj proizvod posmatra kao simbol vremena u kojem granica između dečjih slatkiša i „odraslih“ ukusa nije bila strogo definisana kao danas.

Zašto se više ne proizvodi?

Bombonjera „Šljivovica“ više nije u proizvodnji, a mnogi smatraju da ovakav proizvod teško da bi mogao da prođe savremene standarde, posebno zbog prisustva alkohola u slatkišu.

Ipak, ovakvi proizvodi bude nostalgiju i podsećaju na drugačiji pristup marketingu i proizvodnji, kada su lokalni ukusi i kreativnost imali veću slobodu.

Reakcije na društvenim mrežama

Fotografija bombonjere izazvala je brojne komentare:

„Veselje za sve generacije“

„Ovo danas nikada ne bi prošlo“

„Balkanska verzija griota“

„Najveća želja iz detinjstva“

Ovaj retro slatkiš iz Jugoslavije i danas izaziva emocije i podseća na vremena kada su ukusi bili hrabriji, a pravila drugačija.

Da li se sećate ove bombonjere i da li biste je danas probali?