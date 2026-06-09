Obojica muškaraca zadobila su lakše povrede i zbrinuti su na licu mesta, prenose tamošnji mediji.

Tatjana Čemerikić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu rekla je za tamošnje medije da je dojava o padu žirokoptera primljena je jutros u 8.36 sati.

„Sve je dobro prošlo. Primili smo dojavu o padu žirokoptera u Vrsaru, na sportskom aerodromu. Odmah smo aktivirali medicinsku službu, dva tima iz Poreča i helikoptersku službu. Povređene muške osobe bile su izvan letelice“, rekla je Čemerikić.

Dodala je da su povređeni muškarci rekli da su pali pri poletanju, s dva metra visine, ali da nisu opisali šta se tačno dogodilo.

„Jedna osoba imala je površinske povrede podlaktice i potkolenice, a druga otvorenu ranu na potiljku, koju su naši lekari zbrinuli na terenu. Postavljeno je pet šavova. Obojica su bila dobrog opšteg stanja, potpuno orijentisana i bez znakova životne ugroženosti“, kazala je Čemerikić.

Dodala je da se, prema imenima i prezimenima, najverovatnije radi o stranim državljanima, moguće Slovencima.

Policijski službenici su još uvek na mestu nesreće, a područje pada letelice je ograđeno. Okolnpsi nesreće će biti poznate nakon nesreće.

Druga nesreća za pet dana u Hrvatskoj

Pad žirokoptera u Vrsaru dogodio se samo pet dana nakon tragičnog pada malog aviona u blizini sportskog aerodroma Medulin. U toj nesreći, koja se dogodila prošlog četvrtka oko 11:20 časova, poginule su četiri osobe.

