Iransko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je na ozbiljnu opasnost od „radioaktivnih padavina“ u regionu Persijskog zaliva, nakon što su, prema njihovim tvrdnjama, izvedeni napadi na nuklearnu elektranu Bušer.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči optužio je Sjedinjene Američke Države i Izrael za ukupno četiri napada na ovu nuklearnu elektranu. On je putem društvene mreže X poručio da ovakvi napadi predstavljaju mnogo veću pretnju državama u regionu Persijskog zaliva nego samom Iranu.

„Radijacija će okončati život u prestonicama zemalja Persijskog zaliva, a ne u Teheranu. Napadi na naša petrohemijska postrojenja takođe imaju svoje stvarne ciljeve“, naveo je Aragči.

On je u svom obraćanju podsetio i na reakcije zapadnih zemalja koje su, kako je rekao, ranije izražavale snažno negodovanje zbog granatiranja Zaporoške nuklearne elektrane, ukazujući na, kako smatra, dvostruke standarde u međunarodnoj politici.

Prethodno je Organizacija za atomsku energiju Irana (AEOI) saopštila da je nuklearna elektrana Bušer već četvrti put pogođena od početka aktuelnih neprijateljstava. Kako se navodi, jutros 4. aprila projektil je pogodio ogradu u neposrednoj blizini postrojenja.

U tom napadu život je izgubio jedan pripadnik obezbeđenja, čime je dodatno pojačana zabrinutost zbog bezbednosti objekta i potencijalnih posledica po čitav region.