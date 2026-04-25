Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da je otkazao putovanje svojih predstavnika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Islamabad, gde je trebalo da se sastanu sa iranskim zvaničnicima, zato što je, kako je naveo, "previše vremena potrošeno na putovanja".

"Upravo sam otkazao putovanje svojih predstavnika u Islamabad, Pakistan, da se sastanu sa Irancima. Previše vremena je potrošeno na putovanja, imamo previše posla! Osim toga, postoje ogromne unutrašnje borbe i konfuzija unutar njihovog 'rukovodstva'. Niko ne zna ko je glavni, uključujući i njih", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Takođe je istakao da Sjedinjene Američke Države imaju prednost u potencijalnim pregovorima, kao i da, ukoliko želi razgovore, iranska strana treba da inicira kontakt.

"Takođe, mi imamo sve karte, oni nemaju nijednu! Ako žele da razgovaraju, sve što treba da urade je da pozovu", poručio je Tramp.

On je ranije u izjavi za Foks njuz rekao da američki pregovarači Vitkof i Kušner "više neće putovati u Pakistan na razgovore sa Iranom", napominjući da se ne isplati da američka delegacija pravi 18-časovni let do Pakistana kada, kako je naveo, "SAD drže sve karte u sukobu sa Iranom".

Iranska delegacija, u kojoj je i ministar spoljnih poslova Abas Arakči, napustila je Islamabad nakon što je danas održala sastanke sa visokim pakistanskim zvaničnicima, javila je Al Džazira. Prema pisanju medija, iranska delegacija dostavila je pakistanskim liderima zvaničnu listu zahteva Teherana za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Arakči je, nakon razgovora sa zvaničnicima u Islamabadu, pohvalio posredničke napore Pakistana za odžavanje nastavka pregovora sa SAD o postizanju trajnog mira.

Arakči je u objavi na Telegramu naveo da je o "najnovijim dešavanjima u vezi sa prekidom vatre" između SAD i Irana razgovarao sa komandantom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, kao i sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom.

Nakon posete Pakistanu, Arakči će, kako je najavljeno, otputovati u Oman i Rusiju, radi daljih diplomatskih konsultacija.