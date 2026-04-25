Prema navodima IDF-a, pogođeni su lanseri u mestima Deir ez-Zahrani, Kfar Reman i Samaje, koja se nalaze severno od zone bezbednosti pod izraelskom kontrolom, preneo je Tajms of Izrael.

IDF je upozorio civile u Libanu da se ne vraćaju u sela na jugu zemlje, navodeći da ostaje raspoređen u okviru krhkog prekida vatre zbog, kako tvrdi, nastavka aktivnosti libanske militantne grupe Hezbolah.

Portparol IDF-a upozorio je stanovništvo da se ne kreće južno od označenih sela, niti u blizini reke Litani, Vadi al-Salhani i Salukija, uz poruku da je kretanje u tim oblastima "zabranjeno do daljeg".

Libanske vlasti navode da je izraelska ofanziva u toj oblasti do sada raselila više od 1,2 miliona ljudi.