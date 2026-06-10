"Poseban značaj ova mera ima za pacijente koji boluju od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, jer su im lekovi neophodni svakodnevno i tokom čitavog života. Smanjenjem cena terapije olakšava se redovno lečenje, smanjuje finansijsko opterećenje porodica i povećava mogućnost da pacijenti dosledno sprovode preporučenu terapiju.

Pored lekova za srce i krvne sudove, povoljnije su i cene lekova za lečenje dijabetesa, analgetika i drugih često korišćenih medikamenata, što će direktno doprineti boljem kvalitetu života velikog broja građana.

Ovo je još jedan pokazatelj da su zdravlje ljudi i briga o pacijentima visoko na listi državnih prioriteta. Dostupniji lekovi znače bolju kontrolu bolesti, manje komplikacija, manje hospitalizacija i sigurniju budućnost za pacijente širom Srbije. Svaka ušteda za pacijente predstavlja značajnu pomoć, a svaki korak ka dostupnijem lečenju je korak ka zdravijem društvu", izjavio je doc.dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš.