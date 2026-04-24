Ljubomora je jedna od onih emocija o kojima se često govori, ali se retko otvoreno priznaje. Iako se u javnosti češće ističe da su žene te koje otvorenije pokazuju nesigurnost, muškarci ljubomoru uglavnom zadržavaju za sebe, prikrivajući je iza smirenog ili ravnodušnog ponašanja.

Ipak, to ne znači da je ne osećaju. Naprotiv, kod mnogih muškaraca ljubomora se javlja tiho, ali intenzivno, a često je pokreću situacije koje na prvi pogled deluju potpuno bezazleno.

Muški prijatelji partnerke

Jedan od najčešćih izvora nelagode jeste bliskost partnerke sa muškim prijateljima. Čak i kada muškarci tvrde da im to ne smeta, u praksi se ponekad javlja osećaj nesigurnosti, posebno ako ne poznaju dobro te osobe.

U takvim situacijama problem najčešće nije nedostatak poverenja u partnerku, već unutrašnje poređenje i osećaj potencijalne „konkurencije“, iako realnih razloga za zabrinutost često nema.

Bivši partneri i prošlost veze

Tema bivših veza gotovo uvek je osetljiva. Kod nekih muškaraca čak i usputno pominjanje bivšeg partnera u pozitivnom kontekstu može izazvati nelagodu, jer pokreće poređenje i osećaj nesigurnosti.

Iako racionalno znaju da prošlost ne utiče na sadašnji odnos, emocije često reaguju drugačije, pa se javlja potreba da potvrde svoju ulogu i mesto u vezi.

Društvene mreže kao novi okidač ljubomore

U savremenim odnosima, društvene mreže su postale još jedan čest izvor nesigurnosti. Lajkovi, komentari i pažnja koju partnerka dobija od drugih ljudi mogu kod nekih muškaraca izazvati osećaj zapostavljenosti ili poređenja.

Iako se retko otvoreno govori o tome, mnogi se u tim situacijama zapitaju da li su dovoljno prisutni, zanimljivi ili važni u odnosu na pažnju koju ona dobija na mrežama.

Muška ljubomora se često ne ispoljava direktno, već kroz tihe reakcije i unutrašnje preispitivanje. Ona ne mora nužno biti znak nepovjerenja, već pre odraz nesigurnosti i potrebe za potvrdom u odnosu.

Razumevanje ovih okidača može pomoći da se odnosi grade otvorenije, uz više razgovora i manje pretpostavki.