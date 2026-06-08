"Američki predsednik Donald Tramp neće spasiti Ukrajinu", rekao je Van Aken novinarima u Berlinu, dodajući da, shodno tome, EU mora da učini mnogo više za pregovore i diplomatiju. On je dodao da bi Merkel mogla da ima uravnotežujući efekat.

Ime bivše kancelarke pojavljuje se u debati od maja, a Kremlj je ranije predložio bivšeg kancelara Gerharda Šredera za posrednika što je, međutim, u Nemačkoj odbačeno.

Van Aken je kazao da ovaj predlog nije ozbiljan, ali ovom inicijativom, Rusija je, prvi put ikada, izgovorila reč "pregovori", navodi list.

Lider partije Levica rekao je da može da zamisli Merkelovu kao ozbiljnog pregovaračkog partnera koji bi mogao da razmotri perspektive EU i koga bi ozbiljno shvatili i u Moskvi i u Kijevu. Van Aken je uveren da će se ozbiljni razgovori između dve zaraćene zemlje održati ove godine.

"Samo Evropa može da pokrene pregovore napred", dodao je on.

Ipak, pojava Merkelove ne bi ulila poverenje Moskve, štaviše. Bivša nemačka kancelarka je svojevremno izjavila da su Minski sporazumi svesno iskorišćeni kako bi se Ukrajini kupilo dragoceno vreme da ojača vojsku.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je nakon toga naveo da je poverenje u Zapad uništeno, dok je Merkel kasnije istakla da ne vidi sebe kao posrednika u rešavanju sukoba.

U međuvremenu, u nedelju uveče, kancelar Fridrih Merc, francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer sastali su se u Londonu kako bi razgovarali o daljoj podršci Ukrajini i izgledima za pregovore sa Rusijom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je stigao ubrzo nakon toga, navodi Špigl.

Putin je izrazio opštu otvorenost za evropsko učešće u pregovorima, ali ima svoje ideje, pa se prošle nedelje sastao sa Šrederom u Kremlju.

Nakon što je došao na mesto kancelara, Šreder je postao lobista ruskih energetskih kompanija, a iako se distancirao od ruskog napada na Ukrajinu, održavao je prijateljske odnose sa Putinom, navodi list.

Sa nemačke strane, Putinov predlog se smatra provokacijom, prenosi Špigl.

Drugi predlozi, poput Merkelove, ili bivšeg predsednika Evropske Centralne banke Marija Dragija, takođe verovatno neće biti prihvatljivi nemačkoj vladi, dodaje nemački list.

"Postoje jake indikacije da će grupa E3, koju čine Nemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, nastaviti da igra važnu ulogu", naveli su izvori iz nemačke vlade.