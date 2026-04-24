Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, a nafta Brent je ponovo poskupela na više od 105 dolara po barelu, pošto najnovije izjave američkog predsednika Donalda Trampa o potencijalnom okončanju sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana nisu umirile tržišta.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 0,29 odsto na 96,152 dolara, a nafte Brent za 0,52 odsto na 105,620 dolara.

Tramp je novinarima rekao da ne postoji jasan vremenski okvir za kraj rata na Bliskom istoku, a u toku noći su američke snage zaustavile i pretražile još jedan tanker za koji se sumnja da prevozi iransku naftu preko Indijskog okeana, prenosi CNBC.

U Evropi, investitori danas prate i podatke o maloprodaji u Velikoj Britaniji, poverenju potrošača u Francuskoj, poslovnom sentimentu u Nemačkoj, kao i informacije o kvartalnoj zaradi i projekcijama automobilskih kompanija Volvo i Reno.

Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 44,770 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,05 odsto na 24.193,25 poena, moskovski MOEX za 0,03 odsto na 2.772,90 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,58 odsto na 8.179,34 poena, britanski FTSE 100 za 0,45 odsto na 10.409,92 poena.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16805 dolara. Cena zlata je pala na 4.682,09 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,0768 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u četvrtak pao za 0,36 odsto na 49.310,32 poena, S&P 500 za 0,41 odsto na 7.108,40 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,89 odsto na 24.438,50 poena.

BONUS VIDEO