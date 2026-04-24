Pod rukovodstvom Velike Britanije ujedinjene snage Danske, Estonije, Finske, Islanda, Letonije, Litvanije, Holandije, Norveške i Švedske na zajedničkim manevrima vežbaju scenario morske blokade kao i mogućeg zauzimanja Kalinjingradske oblasti. To je postala uobičajena praksa manevara u sklopu pojačane aktivnosti NATO u regionu Baltika.

Izjavio je ovo zamenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Objasnio je da se ne radi o pojedinačnim epizodama, već je to praksa u kojoj se modeliraju različite varijante vojnih događaja. Ove zemlje vežbaju operativno reagovanje u oblasti Severnog Atlantika, Baltičkog mora i krajnjeg severa.

Sve te aktivnosti su deo znatno šire politike NATO čiji je cilj da ojača pozicije na istočnom krilu. NATO, po mišljenju Gruška, ciljano se ide ka povećanju konfrontacije u tom regionu.

O širenju vojne aktivnosti NATO u Evropi pišu i zapadni mediji koji tvrde da je posle 2022. povećan kontingent vojnika i vojne tehnike u Istočnoj Evropi, kao i broj manevara, posebno na Baltiku. Cilj tih manevara je i uvežbavanje bržeg prebacivanja vojske iz drugih zemalja u taj region.

A u julu je komandant kopnenih snaga NATO general Kristofer Donahju izjavio da je napravljen plan za neutralizaciju odbrambenog potencijala ruskih snaga u Kalinjingradskoj oblasti, u skladu sa koncepcijom da se Rusija zadrži na istočnom krilu NATO. Za poboljšanje logistike moraju se proširiti luke i aerodromi i pojačati mostovi kako bi se mogla kretati teška oklopna vozila.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je više puta govorio da bi pokušaji blokade Kalinjingradske oblasti doveli do neviđene eskalacije:

- Svi pokušaji blokade će biti radikalno neutralizovani.

Putinov savetnik Nikolaj Patrušev, predsednik Morskog kolegijuma Rusije, rekao je da će Rusija, u slučaju pokušaja blokade ili zauzimanja Kalinjingradske oblasti, reagovati u okvirima svoje vojne doktrine, uključujući i primenu atomskog oružja. U više navrata je Putin objašnjavao da, u slučaju sukoba sa zemljama NATO, Rusija neće ratovati kao protiv Ukrajine. Biće primenjena drugačija taktika i strategija, uz korišćenje najopasnijeg oružja.

Sukob 2030. godine?

Član komiteta za odbranu ruskog parlamenta Andrej Kolesnik upozorava da pokušaji članica NATO da blokiraju Kalinjingrad mogu da dovedu do svetskog rata. Najveće evropske zemlje nemaju sada snage da ratuju protiv Rusije, jer su im vojna skladišta gotovo prazna, zbog slanja pomoći Ukrajini, a i broj vojnika im je mali, pa govore da se za eventualni sukob treba pripremiti do 2030.