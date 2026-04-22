Granični prelazi Bački Vinogradi - Ašothalom i Horgoš 2 - Reske 2 od 1. maja radiće 24 časa dnevno, saopštila je danas mađarska policija.

Granični prelaz Horgoš 2 - Reske 2 biće otvoren 24 časa dnevno od prvog maja u 4 časa, dok će se granični prelaz Bački Vinogradi - Ašothalom tog dana otvoriti u 7 časova i od tada početi sa dvadestčetvoročasovnim radnim vremenom.

Iz mađarske policije ističu da će ova izmena olakšati svakodnevni život putnika i pomoći u raspodeli tranzitnog saobraćaja između većih prelaza na glavnim putnim pravcima i manjih tačaka.

Ranije je uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopštila da je, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila produženo radno vreme pojedinih graničnih prelaza, tako da će do kraja aprila Horgoš 2 - Reske 2 biti otvoren od 4 do 23 časa, dok će prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom do kraja meseca raditi u redovnom vremenu od 7 do 19 časova, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO