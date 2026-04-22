Ruska nafta je u sredu potekla kroz ukrajinski deo naftovoda Družba nakon višemesečnog zastoja, saopštili su zvaničnici, čime je odblokiran zajam EU od 90 milijardi evra koji je Kijevu hitno potreban.

Naftovod Družba postao je jedna od politički najosetljivijih infrastrukturnih tačaka u Evropi otkako je ruski napad dronom oštetio deo naftovoda u zapadnoj Ukrajini i zaustavio isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj.

Mađarska naftna grupa MOL saopštila je da ju je Ukrajina obavestila da su isporuke ruske sirove nafte preko naftovoda Družba nastavljene.

- MOL očekuje da će prve pošiljke sirove nafte nakon ponovnog pokretanja ukrajinskog dela cevovodnog sistema stići u Mađarsku i Slovačku najkasnije do sutra - navodi se u saopštenju.

Pumpanje je počelo u 12.35 časova, rekao je izvor iz industrije, koji je želeo da ostane anoniman jer nije ovlašćen da govori javno.

Odobren zajam za Ukrajinu

Ubrzo nakon toga, ambasadori EU na sastanku u Briselu dali su odobrenje za zajam kojem se Budimpešta ranije protivila dok se ne nastavi izvoz nafte.

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban i slovačka vlada optužili su Ukrajinu za odlaganje popravki, što je Kijev negirao.

Obe zemlje su u velikoj meri zavisne od ruske nafte, a Orban je dosledno pokazivao podršku Rusiji.

Kao država članica Evropske unije, Mađarska je imala moć da blokira "zajam" iako ne doprinosi njemu.

Zajam će pokriti dve trećine finansijskih potreba Ukrajine u 2026. i 2027. godini, dok nastoji da odbrani rusku invaziju.

Kroz Družbu dnevno prolazi do 1,4 miliona barela dnevno

Kapacitet naftnog derivata "Družba", je 1,2 do 1,4 miliona barela dnevno, sa mogućnošću povećanja do 2 miliona barela dnevno. Međutim, protok je pao na mali deo toga kao rezultat zapadnih sankcija, kao i ponovljenih poremećaja usled napada dronovima.

- Ispunili smo sve naše potvrde i obaveze. Uradili smo sve... i infrastruktura je popravljena - rekao je ranije tokom dana ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha. "Sada moramo zajedno da krenemo napred kako bi Ukrajina mogla da dobije kredit".

Podsetimo, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski juče je izjavio da je naftovod Družba popravljen, te da se nada će Ukrajini time odblokirati zajam EU od 90 milijardi evra.

