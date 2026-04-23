Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da Moskva vidi zahteve Evropske unije kao pokušaj da se Srbija suprotstavi Rusiji.

"Vidimo zahteve koji su usmereni na antagonizaciju Srbije i Rusije. Postavlja se pitanje: ili nastavljate orijentaciju ka članstvu u EU, ka nekoj vrsti zajedništva sa Unijom, ali pod jednim uslovom: prekidate sve odnose sa Rusijom, pridružujete se sankcijama i tako dalje. Ili nastavljate prijateljske, pragmatične odnose sa Rusijom, ali onda zaboravite na evropsku perspektivu", rekao je Peskov novinarima, komentarišući zahteve EU prema Srbiji u vezi sa sankcijama protiv Rusije, prenosi RIA Novosti.

Peskov je ocenio da je takvo postavljanje pitanja "izuzetno pogrešno" i naglasio da je svaka država suverena u svom izboru, uključujući i Srbiju.

"Najviše greše oni koji postavljaju takve antagonizujuće uslove, jer svaka zemlja može da razvija odnose sa svim državama u svim pravcima, u skladu sa sopstvenim interesima", istakao je Peskov.

On je dodao da je Rusija uvek zastupala stav da svaka država treba da vodi suverenu politiku i rukovodi se svojim nacionalnim interesima.

"Ne sumnjamo da će se Srbi u čitavoj ovoj složenoj priči jasno rukovoditi svojim interesima", rekao je Peskov.

BONUS VIDEO