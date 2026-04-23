Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević kaže da na njihovu inicijativu o povlačenju priznanja tzv. Kosova najnegativnije reaguju nacionalni Srbi i upitao ima li veće časti od toga da premijer Milojko Spajić povuče tu odluku.

"Ima li veće časti koja je dodeljena (Milojku) Spajiću da njegova Vlada povuče odluku o priznanju tzv. Kosova i da on onako ispravno i sa svetlim pogledom u očima uđe na najčasnije stranice crnogorske istorije kao čovek koji je ispravio najcrnju odluku koju je Crna Gora donela", pita Knežević, čiji DNP je pokrenuo inicijativu o poništavanju odluke o priznanju tzv. Kosova.

Knežević kaže da smatra da postoje svi elementi da dođe do povlačenja takve odluke i u lokalnim samoupravama i na državnom nivou

"Imajući u vidu da vlast u Crnoj Gori i na državnoj i na lokalnim nivoima, u značajnoj meri Srbi koji su te 2008. godine protestovali ispred Skupštine kada se obratio i pokojni mitropolit Amfilohije i bukvalno prokleo crnogorsku vlast koja je zabola nož u leđa Srbiji i priznala tzv. Kosovo, smatram da postoje svi elementi realnosti da dođe do povlačenja odluke o priznanju i u lokalnim samoupravama i na državnom nivou", kaže Knežević i ističe"

"Posebno ako se ima u vidu da je PES sastavljen od značajnog broja ljudi koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi i koji nemaju nikakav problem da mere srpstvo u Skupštini i van nje tako da su nedavno premijera Spajića proglasili za najvećeg Srbina, ne samo u Crnoj Gori nego u regionu”.

Podsetio je i da je odluka o priznanju samoproglašenog Kosova doneta kombinacijom politike Mila Đukanovića i pritiska međunarodne zajednice, ali i da je tadašnji premijer Duško Marković u jednoj emisiji saopštio da su "oni bili svesni činjenice da je preko 85 posto građana Crne Gore bilo protiv te odluke".

“Ja sam uveren da je taj postotak i dalje isti ako ne i veči tako da mi samo ispravljamo ono što je bila jedna antisrpska politika u Crnoj Gori u tom periodu. Dakle, to se desilo dve godine nakon sticanja nezavisnosti i tada se ušlo u jedan antisrpski lavirint u kojem je Đukanović bio suvereni gospodar i evo 30. avgusta 2020. godine valjda bi trebalo da su i Srbi pobedili i da su punopravni i punovažni građani posebno što ovi koji sada predstavljaju državu, a mislim dominantno na premijera Spajića, itekako mere naše srpstvo. A verovali ili ne na ovu inicijativu najgore i najnegativnije reaguju oni koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi”, naveo je Knežević.

Oni, dodao je, to pokušavaju da predstave kao direktivu Beograda, nalog Aleksandra Vučića.

“Moram i ovde da ponovim da se mi za ovu inicijativu nismo odlučili ni zbog Srbije, ni zbog Aleksandra Vučića, nego smo se odlučili zbog Crne Gore, zbog njene istorije, zbog njenih duhovnih izvorišta i zbog njenih odnosa koje je imala sa Srbijom i koje treba da ima sa Srbijom kao najbratskijoj državom u regionu", kaže Knežević i ističe:

"Ali imate situaciju da premijer Spajić na premijerskom satu uopšte ne želi da spomene reč Srbija nego je naziva susednom državom. Od čoveka koji je imao srpsko državljanstvo, koji je bio itekako vezan za Beograd i za Srbiju ođednom se pretvara u nekog ne znam da li briselskog ili nekog drugog instant političara koji ne sme da pomene reč Srbija jer bi mu to bilo zamereno u međunarodnoj zajednici i ovoj radikalnoj opoziciji koja je na Belvederu htela da izvrši atentat na mitropolita Joanikija i na patrijarha Porfirija”, objavljeno je na Instagram profilu Kneževića.