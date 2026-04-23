Prema saznanjima redakcije Borba, u Osnovnom državnom tužilaštvu pokrenut je krivični postupak protiv M.P. zbog sumnje da je izvršila krivično delo lažno prijavljivanje.

Kako tvrde izvori bliski istrazi, predmet se odnosi na slučaj u kojem je, prema navodima, prijavljen događaj koji se dovodi u vezu sa bivšim direktorom Agencije za nacionalnu bezbednost. Sumnja se da je kao „dokaz“ korišćen kompromitujući materijal preuzet sa interneta, koji je potom predstavljen kao autentičan u cilju diskreditacije.

Ukoliko se sumnje potvrde, reč je o ozbiljnom krivičnom delu koje povlači zatvorsku kaznu, imajući u vidu da lažno prijavljivanje direktno pogađa funkcionisanje pravosudnog sistema i poverenje javnosti u institucije.

Iz tužilaštva se ovim povodom za sada nijesu zvanično oglašavali, ali prema nezvaničnim informacijama, u toku je prikupljanje dokaza i saslušanje više lica.

Ovaj slučaj dodatno komplikuje političko-bezbednosni kontekst, jer otvara pitanje zloupotrebe kompromitujućih sadržaja u obračunima na javnoj sceni.

U narednom periodu očekuje se više informacija o toku postupka i eventualnim daljim koracima tužilaštva.

