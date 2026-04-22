Telo libanske novinarke Amal Halil izvučeno je danas nakon izraelskog napada na jugu Libana, saopštio je zvaničnik libanske vojske.

Libanska civilna odbrana je saopštila da su spasioci izvukli telo novinarke Amal Halil, koja je ubijena u vazdušnom napadu na kuću u gradu Al-Tiri, prenosi Al Džazira.

Novinarka Amal Halil, zaposlena u listu "Al Akbar", sklonila se sa koleginicom u kuću nakon prvog napada, ali je objekat potom pogođen u drugom udaru, navelo je Ministarstvo zdravlja Libana, prenosi Skaj njuz.

Spasilačke ekipe su kasnije uspele da izvuku njenu koleginicu Zeinab Faradž živu, sa povredama, nakon čega je prebačena u bolnicu gde je podvrgnuta operaciji, preneli su lokalni mediji.

Prema navodima Ministarstva, vozilo libanskog Crvenog krsta koje je poslato da evakuiše povređene bilo je meta napada šok bombom i vatrom iz oružja, što je u početku sprečilo spasioce da dođu do Halil.

Izrael je saopštio da istražuje incidente i negirao da je na meti napada imao spasilačke timove. Al Džazira navodi da je Izrael ubio pet novinara u Libanu od početka marta.