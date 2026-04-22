Američka kompanija Palantir, glavni partner Pentagona, najavila je novu eru AI naoružanja u kojoj etika više neće biti prepreka.

Oni tvrde da neprijatelji Zapada neće čekati na debate o moralnosti pre nego što naprave super-inteligentne mašine za rat. U svom novom manifestu, kompanija otvoreno kritikuje modernu kulturu i poziva na hitno naoružavanje.

Rat mašina i kraj moralnih debata u vojsci

Izvršni direktor Aleks Karp smatra da je glavno pitanje samo ko će prvi napraviti najmoćnije veštačko oružje. On oštro kritikuje inženjere koji odbijaju da rade na vojnim projektima zbog svojih ličnih uverenja. Prema njegovim rečima, bezbednost naroda je važnija od bilo kakvih teatralnih rasprava o tome šta je ispravno.

Kompanija navodi da su neke kulture stvorile svetska čuda, dok su druge prosto regresivne i štetne za svet. Palantir želi da se Amerika i njeni saveznici naoružaju najmodernijom tehnologijom pre nego što bude kasno. Oni smatraju da je vojna neutralnost velikih sila velika greška koja danas kvari globalni balans moći.

Skandalozni softver i milijarde dolara profita

Ovaj tehnološki gigant već godinama prati loš glas zbog saradnje sa službama za deportaciju. Njihov softver FALCON direktno je korišćen za masovna hapšenja migranata širom Sjedinjenih Država. Iako ih prate stalne kontroverze, njihova tržišna vrednost se procenjuje na neverovatnih 80 milijardi dolara.

Palantir je u prošloj godini ostvario čist profit od preko 210 miliona dolara. Ovaj uspeh im je omogućio ulazak u krug najvećih svetskih kompanija na berzi. Dok se javnost plaši moći veštačke inteligencije, ova firma nastavlja da raste i postavlja nove uslove globalne bezbednosti.

