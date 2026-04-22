Evropa se suočava sa sve ozbiljnijim upozorenjima — Rusija bi mogla da se priprema za direktan sukob sa NATO savezom, i to u relativno kratkom roku nakon završetka rata u Ukrajini.

Na to ukazuje najnoviji izveštaj holandske vojne obaveštajne službe MIVD, koji Rusiju označava kao najveću i najdirektniju pretnju bezbednosti kontinenta.

Prema procenama iz tog izveštaja, Moskva verovatno neće započeti novi sukob dok su borbe u Ukrajini još u toku, ali bi nakon toga mogla vrlo brzo da pređe na novu fazu — potencijalni obračun sa Zapadom.

Kina sve dublje u igri

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da Rusija sve više jača veze sa Kinom.

Holandski obaveštajci upozoravaju da kineske sajber sposobnosti sada dostižu nivo Sjedinjenih Američkih Država, što dodatno komplikuje bezbednosnu sliku.

Viceadmiral Piter Risink, direktor MIVD-a, naglasio je da su kineske operacije u sajber prostoru izuzetno sofisticirane i organizovane, dodajući da Zapad nije uvek u stanju da prepozna sve pretnje koje dolaze iz Pekinga.

Prema tim procenama, saradnja Moskve i Pekinga postaje sve čvršća — Rusija dobija podršku kroz kineski izvoz koji jača njenu vojnu industriju, dok Kina koristi rusko iskustvo sa ratišta u Ukrajini kako bi unapredila sopstvene vojne kapacitete.

Sajber front već otvoren

Paralelno sa ovim upozorenjima, iz Velike Britanije stižu dodatni alarmi.

Direktor Nacionalnog centra za sajber bezbednost (NCSC) Ričard Horn upozorio je da se očekuje značajan porast sajber napada povezanih sa državama poput Rusije, Kine i Irana.

On je naveo da se već sada beleži oko četiri ozbiljna sajber incidenta nedeljno, pri čemu su najopasniji oni koji imaju direktnu ili indirektnu podršku država.

Prema njegovim rečima, Velika Britanija i njeni saveznici mogli bi u slučaju eskalacije da se suoče sa masovnim hakerskim napadima koji bi izazvali ozbiljne poremećaje, bez mogućnosti brzog oporavka sistema.

Svet ulazi u novu fazu sukoba

Stručnjaci upozoravaju da trenutna geopolitička situacija predstavlja jedan od najvećih preokreta u modernoj istoriji.

Kako tenzije rastu, sve je jasnije da se sukobi više ne vode samo na bojnom polju, već i u digitalnom prostoru, kroz obaveštajne operacije, sabotaže i pritiske na infrastrukturu.

Pojedini bezbednosni analitičari čak idu i korak dalje — tvrdeći da je Zapad možda već u nekoj vrsti sukoba sa Rusijom, samo bez formalnog objavljivanja rata.

U takvom okruženju, dodatno jačanje saradnje između Rusije i Kine, uz rastuće sajber pretnje i destabilizovane odnose među velikim silama, stvara sliku sveta koji se sve brže približava opasnoj tački bez povratka.