Imigraciona politika predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa mogla bi ozbiljno da uzdrma Republikansku stranku na predstojećim srednjoročnim izborima, pokazuju najnoviji rezultati ankete koju su sproveli Rojters i Ipsos, objavljeni 22. aprila.

Prema tim podacima, čak 52 odsto Amerikanaca izjavilo je da je manje verovatno da će podržati kandidata koji stoji iza Trampove politike deportacija, dok 42 odsto kaže da bi takvog kandidata ipak podržalo.

Posebno zabrinjava podatak da među politički nezavisnim biračima čak 57 odsto ispitanika daje prednost kandidatima koji se protive ovakvom pristupu imigraciji. Upravo ta grupa često odlučuje tesne izborne trke u SAD, zbog čega ovaj signal ima posebnu težinu za republikance.

Podrška slabi iz meseca u mesec

Anketa pokazuje i jasan pad podrške samoj politici deportacija. Početkom 2025. godine, Trampov pristup imigraciji podržavalo je oko 50 odsto ispitanika, dok je sada taj procenat pao na približno 40 odsto.

Kako navodi Rojters, do pada podrške došlo je nakon pooštravanja mera i niza incidenata koji su dodatno uznemirili javnost.

Iako većina Amerikanaca i dalje podržava jaču kontrolu granica i sprovođenje imigracionih zakona, situacija se menja kada je reč o masovnim deportacijama.

Čak 76 odsto ispitanih smatra da migrantima bez krivičnog dosijea, koji rade i žive u SAD, treba omogućiti put ka legalnom statusu. Ovaj podatak jasno pokazuje da građani prave razliku između zaštite granice i potpunog odbacivanja mogućnosti legalizacije.

Republikanci pred teškim izborom

Rezultati ove ankete dolaze u trenutku kada se republikanci spremaju za izbore za Kongres, a poruke iz istraživanja nisu nimalo ohrabrujuće.

Tvrda linija prema migrantima, koja je godinama donosila političke poene, sada počinje da nosi i ozbiljan rizik — gubitak podrške u širem biračkom telu.

Prema navodima Rojtersa, unutar same Republikanske stranke već se čuju glasovi koji traže umereniji pristup reformi imigracionog sistema, što dodatno pokazuje da ova tema postaje sve osetljivija i unutar same partije.

Ozbiljno upozorenje pred izbore

Istraživanje je sprovedeno onlajn na uzorku od 4.557 odraslih Amerikanaca, uz marginu greške od oko dva procentna poena.

Zbog veličine uzorka i jasnog trenda pada podrške, ova anketa se već sada tumači kao važan pokazatelj raspoloženja birača prema jednoj od ključnih politika Donalda Trampa.

U trenutku kada se politička scena u SAD dodatno komplikuje, rezultati ovog istraživanja mogli bi da označe početak ozbiljnijih problema za republikance — i najavu neizvesne izborne borbe.