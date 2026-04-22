Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus predstavio je danas novu strategiju vojske Nemačke i izjavio da će se držati cilja od 260.000 aktivnih vojnika uprkos zahtevima visokih vojnih zvaničnika da se taj broj poveća kao odgovor na rastuću pretnju od Rusije.

On je na konferenciji za novinare rekao da Nemačka planira vojsku od 460.000 pripadnika, od čega bi 200.000 činili rezervisti, prenosi Rojters.

- Jasno je da će automatizacija i veštačka inteligencija nastaviti da utiču na naše planiranje, koliko će nam vojnika biti potrebno i sa kojim kvalifikacijama. Naša ambicija je da budemo najjača konvencionalna vojska u Evropi - dodao je on.

Izjavio je i da Nemačka "kratkoročno povećava odbrambene sposobnosti, srednjoročno cilja na značajno povećanje kapaciteta u svim oblastima" i da će na dugoročnom planu "postići tehnološku superiornost", piše Merkur.de i dodaje da se u strategiji navodi da je Rusija glavna pretnja NATO savezu, uključujući i Nemačku.

- Rusija se sprema za vojni sukob sa NATO-om kroz svoje naoružavanje i upotrebu vojne sile vidi kao legitiman instrument za sprovođenje svojih interesa - rekao je Pistorijus.

Odluka o FCAS-u ove nedelje

Govoreći o tome što se očekuje da će nemački kancelar Fridrih Merc i francuski predsednik Emanuel Makron ove nedelje donesu odluku o francusko-nemačkom projektu vazdušnog borbenog sistema FCAS Pistorijus kaže da je ta odluka na šefovima država.

- Očekujem da će ove nedelje biti doneta odluka o tome - rekao je Pistorijus, prenosi Rojters.

FCAS (Future Combat Air System) je zajednički evropski projekat Francuske, Nemačke i Španije za razvoj nove generacije borbenog vazdušnog sistema, koji uključuje napredni borbeni avion, bespilotne letelice i mrežne borbene tehnologije.

Projekat, vredan 100 milijardi evra, zaustavljen je sporom između francuske kompanije Dassault Aviation i Airbus-a koji predstavlja Nemačku i Španiju.

