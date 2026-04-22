Ovaj organski materijal bogat je azotom, jednim od ključnih hranljivih sastojaka koji podstiče rast biljaka, jača lišće i doprinosi boljem razvoju cvetova i plodova.
Mnogi baštovani sve češće koriste ovčju vunu kao prirodni malč, jer ne samo da hrani biljke, već i čuva vlagu u zemlji i smanjuje potrebu za čestim zalivanjem.
Zašto je ovčja vuna dobra za biljke
Ovčja vuna sadrži prirodna ulja i azot koji se postepeno oslobađa u zemljištu. Upravo u proleće, kada biljke ulaze u fazu intenzivnog rasta, ovaj hranljivi element im je najpotrebniji.
Redovna upotreba vune u bašti može pomoći da:
- biljke rastu brže i zdravije
- lišće bude bujnije i zelenije
- cvetanje i plodonošenje budu obilniji
Pored toga, vuna deluje kao izolacioni sloj koji zadržava vlagu u zemlji, što je posebno korisno za biljke poput paradajza, jagoda i ukrasnog cveća.
Kako koristiti ovčju vunu u bašti
Upotreba ovčje vune je jednostavna i praktična. Najčešće se koristi kao malč oko biljaka:
- Očistite zemlju od korova
- Postavite tanak sloj vune oko biljaka
- Ostavite mali razmak oko stabljike
- Zalijte kako bi vuna počela da se razgrađuje
Vuna može doći u sirovom obliku, kao kuglice ili u obliku gotovih prostirki koje se lako postavljaju.
Prednosti ovčje vune u vrtu
Osim što hrani biljke, ovčja vuna ima još nekoliko važnih prednosti:
- Zadržava vlagu – smanjuje potrebu za zalivanjem
- Sprečava rast korova – blokira svetlost i guši neželjene biljke
- Odbija puževe – neprijatna tekstura otežava kretanje štetočina
- Ekološka je – nema potrebe za hemikalijama i pesticidima
Baštovani posebno ističu da puževi i golaći izbegavaju površine prekrivene vunom, što dodatno štiti biljke.
Kada koristiti ovčju vunu
Najbolje vreme za korišćenje ovčje vune u bašti je proleće, posebno kraj aprila i maj, kada je dostupna sveža vuna nakon šišanja ovaca. Tada biljke imaju najveću potrebu za hranljivim materijama i vlagom.
Ovčja vuna je prirodno, efikasno i ekološko rešenje za zdrav rast biljaka. Ako želite bujniji vrt, manje zalivanja i zaštitu od štetočina, ovaj jednostavan trik može napraviti veliku razliku u vašoj bašti.
