Ovaj organski materijal bogat je azotom, jednim od ključnih hranljivih sastojaka koji podstiče rast biljaka, jača lišće i doprinosi boljem razvoju cvetova i plodova.

Mnogi baštovani sve češće koriste ovčju vunu kao prirodni malč, jer ne samo da hrani biljke, već i čuva vlagu u zemlji i smanjuje potrebu za čestim zalivanjem.

Zašto je ovčja vuna dobra za biljke

Ovčja vuna sadrži prirodna ulja i azot koji se postepeno oslobađa u zemljištu. Upravo u proleće, kada biljke ulaze u fazu intenzivnog rasta, ovaj hranljivi element im je najpotrebniji.

Redovna upotreba vune u bašti može pomoći da:

biljke rastu brže i zdravije

lišće bude bujnije i zelenije

cvetanje i plodonošenje budu obilniji

Pored toga, vuna deluje kao izolacioni sloj koji zadržava vlagu u zemlji, što je posebno korisno za biljke poput paradajza, jagoda i ukrasnog cveća.

Kako koristiti ovčju vunu u bašti

Upotreba ovčje vune je jednostavna i praktična. Najčešće se koristi kao malč oko biljaka:

Očistite zemlju od korova Postavite tanak sloj vune oko biljaka Ostavite mali razmak oko stabljike Zalijte kako bi vuna počela da se razgrađuje

Vuna može doći u sirovom obliku, kao kuglice ili u obliku gotovih prostirki koje se lako postavljaju.

Prednosti ovčje vune u vrtu

Osim što hrani biljke, ovčja vuna ima još nekoliko važnih prednosti:

Zadržava vlagu – smanjuje potrebu za zalivanjem

– smanjuje potrebu za zalivanjem Sprečava rast korova – blokira svetlost i guši neželjene biljke

– blokira svetlost i guši neželjene biljke Odbija puževe – neprijatna tekstura otežava kretanje štetočina

– neprijatna tekstura otežava kretanje štetočina Ekološka je – nema potrebe za hemikalijama i pesticidima

Baštovani posebno ističu da puževi i golaći izbegavaju površine prekrivene vunom, što dodatno štiti biljke.

Kada koristiti ovčju vunu

Najbolje vreme za korišćenje ovčje vune u bašti je proleće, posebno kraj aprila i maj, kada je dostupna sveža vuna nakon šišanja ovaca. Tada biljke imaju najveću potrebu za hranljivim materijama i vlagom.

Ovčja vuna je prirodno, efikasno i ekološko rešenje za zdrav rast biljaka. Ako želite bujniji vrt, manje zalivanja i zaštitu od štetočina, ovaj jednostavan trik može napraviti veliku razliku u vašoj bašti.