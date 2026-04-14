Lider stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar saopštio je da je danas razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o deblokadi zamrznutih evropskih sredstava za Mađarsku, navodeći da je cilj da građani te zemlje što pre dobiju pristup razvojnom novcu Evropske unije.

Mađar je u objavi na Fejsbuku naveo da je u novom telefonskom razgovoru sa Fon der Lajen postignuta saglasnost da je oslobađanje zamrznutih sredstava namenjenih Mađarskoj jedan od prioriteta, prenosi mađarski portal Indeks.

Prema njegovim rečima, EK je poručila da će blisko sarađivati sa budućom mađarskom vladom kako bi se u kratkim rokovima ostvarili konkretni rezultati i obezbedilo da građani i institucije dobiju sredstva iz evropskih fondova.

On je ocenio da su milijarde evra iz evropskih fondova zamrznute zbog, kako tvrdi, korupcije u aktuelnoj vlasti, kao i da bi njihovo oslobađanje bilo od ključnog značaja za mađarsku privredu i građane.

Iz Evropske komisije je potvrđeno da je Fon der Lajen razgovarala sa Mađarom, uz ocenu da je saradnja sa budućom mađarskom vladom važna za napredak u korišćenju evropskih sredstava u zadatim rokovima.

Evropska unija je zamrznula oko 17 milijardi evra u fondovima za koheziju i oporavak od kovida zbog niza pravnih sporova sa Budimpeštom u vezi sa vladavinom prava, nezavisnošću pravosuđa, akademskim slobodama, zakonom o azilu i pravima LGBT zajednice.