Prema njenom iskustvu, najveći problem današnjeg datinga jeste preterano dopisivanje i stvaranje idealizovane slike o osobi pre nego što je uopšte vidimo uživo. Kako objašnjava, komunikacija preko poruka lako vodi ka pogrešnim tumačenjima i nerealnim očekivanjima.

„Vrlo često se sve zakomplikuje odmah nakon razmene brojeva telefona. Ljudi u porukama kažu stvari koje nikada ne bi izgovorili uživo, a druga strana ih potom pogrešno interpretira“, navodi Gosden.

Ona savetuje da se dopisivanje svede na minimum i da se prvi sastanak organizuje što jednostavnije i bez preteranog uvoda. Idealna opcija, kaže, jeste opuštena kafa ili kratak susret, bez dugih razgovora unapred koji stvaraju lažan osećaj bliskosti.

Ket upozorava da previše poruka često stvara iluziju odnosa koji zapravo ne postoji. Ljudi tada u glavi već formiraju emotivnu sliku partnera, što kasnije dovodi do razočaranja kada se upoznavanje desi uživo.

Ona priznaje da joj se u praksi često dešava da klijenti već zamišljaju ozbiljnu vezu ili brak, iako osobu još nisu ni upoznali u realnom okruženju.

Savremene aplikacije za upoznavanje, prema njenim rečima, dodatno pogoršavaju situaciju jer stavljaju fokus na fotografije i “tipove”, dok se suštinske osobine zapostavljaju. Zato naglašava da je važno izaći iz okvira idealizovanih kriterijuma i dati šansu ljudima koji možda ne odgovaraju savršenoj mentalnoj slici.

Klijenti njene agencije najčešće traže emotivnu inteligenciju, iskrenost, ambiciju i aktivan životni stil, dok su najčešće “crvene zastavice” lenjost, nedostatak interesovanja i nepoštenje.

Zanimljivo je i da Ket ističe kako pojedini klijenti imaju vrlo specifične kriterijume, pa je jedan od njih, kako kaže, odbijao sve ljude koji gledaju dokumentarne filmove.

Proces upoznavanja u okviru njene agencije uključuje detaljne intervjue, upitnike i psihološku procenu, nakon čega ona lično spaja ljude na osnovu vrednosti, životnog stila i intuicije. Ukoliko obe strane pristanu, organizuje se prvi sastanak.

Posebno je zanimljivo što je i sama pronašla partnera kroz sopstveni sistem. Nakon što nije uspela da pronađe odgovarajuću kombinaciju za klijentkinju, upoznala je muškarca koji joj je odgovarao i danas sa njim živi.

„Nisam to planirala, ali se pokazalo da sistem zaista funkcioniše“, navodi Gosden, a o njenom pristupu i radu pisao je i New York Post.