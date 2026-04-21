Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izneo je oštru procenu o mogućem sukobu između Rusije i Evrope, upozorivši da evropske zemlje ne bi trebalo da računaju na podršku Sjedinjenih Američkih Država u slučaju velikog rata.

U objavi na Telegramu, Medvedev je otvorio pitanje aktiviranja člana 5 NATO sporazuma i naglasio da, prema njegovom mišljenju, Vašington nema interes da ulazi u direktan sukob sa Moskvom zbog evropskih saveznika.

„Evropa podiže tenzije, ali ostaje sama“

Prema njegovim rečima, pojedini evropski lideri aktivno podižu tenzije i guraju kontinent ka novoj konfrontaciji sa Rusijom.

— To pitanje nije nimalo beznačajno, jer evropski lideri otvoreno promovišu ideju rata sa našom zemljom — naveo je Medvedev, ukazujući na vojne aktivnosti poput nuklearnih vežbi i proizvodnje dronova za Ukrajinu.

On smatra da SAD ne bi stale iza Evrope ni u slučaju ozbiljne bezbednosne krize.

— Vašingtonu Evropa nije potrebna. Ona je za njih samo daleki rođak koji opterećuje — poručio je Medvedev.

Kritika slabosti Evrope

Medvedev je dodatno ocenio da su evropske zemlje danas oslabljene, navodeći probleme u ekonomiji, migracijama i unutrašnjim izazovima sa kojima se suočavaju i same Sjedinjene Države.

— Poslednje što Vašington želi jeste veliki rat sa Rusijom — istakao je.

Prema njegovoj proceni, evropske države trenutno nemaju kapacitete da samostalno vode ozbiljan vojni sukob, uprkos ubrzanoj militarizaciji i pokušajima jačanja odbrambenih struktura.

„Prebrojte arsenale pre nego što zapretite“

U završnici obraćanja, Medvedev je uputio direktan apel evropskim liderima da realno procene sopstvene mogućnosti.

— Pre nego što govorite o odlučnom otporu Rusiji, sagledajte koliko su vam zaštićeni vojni objekti, energetika i infrastruktura. I prebrojte svoje arsenale — poručio je.

Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Rusije i Zapada, dodatno podgrevajući zabrinutost zbog potencijalne eskalacije sukoba.