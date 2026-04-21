Šeri Piters, stjuardesa na međunarodnim letovima sa 27 godina iskustva, tvrdi da je uz nekoliko trikova moguće dobro se naspavati u avionu.

Piters je podelila svoje savete kako da se najbolje odmorite u avionu, a ključnu ulogu u tome, kaže, igra izbor sedišta.

Piters ističe koja sedišta treba izbegavati po svaku cenu ako želite da se dobro naspavate. „Sedišta blizu kuhinje ili toaleta su ubedljivo najgori izbor ako pokušavate da spavate. Stalno je saobraćaj, ljudi čekaju u redu, vrata toaleta se otvaraju i zatvaraju, a posada je stalno u pokretu tako da je gotovo nemoguće uhvatiti malo neprekidnog sna“, objasnila je.

Stoga vam savetuje da obezbedite sedište što je dalje moguće od tih delova aviona i, ako je moguće, izaberete ono pored prozora. „Sedište pored prozora vam daje mnogo veću kontrolu nad okolinom, što je ključno za uspavljivanje. Možete spustiti zavesu, nasloniti se na zid aviona radi podrške i izbeći da vas guraju putnici koji hodaju niz prolaz. To je najbliže kontrolisanim uslovima spavanja u avionu, i čak i ako je to samo sat ili dva, razlika je ogromna“, rekla je Piters.

Ona objašnjava koliko putnika pogrešno veruje da će san doći prirodno, ali ističe da u skučenom sedištu za odmor u ekonomskoj klasi morate aktivno da se potrudite. Međutim, postoji nekoliko tehnika koje možete koristiti da izazovete san u svom mozgu.

„Većina ljudi krivi nedostatak sna za džet leg ili sam let, ali se često svodi na to koliko kontrolišete svoje okruženje i da li ste dovoljno hidrirani. Ja ne mogu, na primer, da kontrolišem doba dana, ali mogu da kontrolišem buku i svetlost spuštanjem roletni na prozoru i korišćenjem slušalica sa poništavanjem buke.

Ne mogu čak ni da kontrolišem činjenicu da sam okružena sa 300 budnih ljudi, ali mogu da kontrolišem koliko me guraju dok prolaze. Na taj način, prevarim svoje telo da misli da je vreme za spavanje, čak i usred leta“, savetuje stjuardesa, prenosi Daily Mail.

Spuštanje roletni na prozoru čim avion poleti, u kombinaciji sa maskom za oči i jastukom za vrat, može značajno smanjiti svetlost i povećati udobnost. Izbor sedišta pored prozora vam omogućava da se naslonite na zid kabine radi opuštenijeg položaja, dajući vam najbolju šansu da uhvatite nekoliko sati preko potrebnog sna.

„Čak i ako je u pitanju samo sat, dva ili tri, svaki minut je važan. Koristim razne strategije da maksimalno iskoristim vreme odmora gde god da sam, bilo da je u avionu, vozu ili hotelu“, rekla je Piters.