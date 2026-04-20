Prava tajna dugotrajnog čuvanja belog luka ne svodi se na jedan trik, već na nekoliko jednostavnih pravila koja, kada se dosledno primenjuju, daju odlične rezultate. Uz dobru kontrolu uslova i malo pažnje, beli luk može ostati čvrst, aromatičan i upotrebljiv mesecima.

Iako deluje izdržljivo, beli luk najčešće propada zbog kombinacije vlage, toplote i sitnih oštećenja. U vlažnom prostoru brzo se razvijaju plesni i trulež, dok toplota i promenljive temperature podstiču klijanje. Ako se pritom ošteti zaštitna ovojnica, kvar se širi još brže – često je dovoljna jedna loša glavica da utiče na ostatak zaliha.

Zato je prvi i najvažniji korak pravilno sušenje nakon vađenja iz zemlje. Beli luk treba ostaviti na promaji i u hladu oko 10 do 14 dana, dok spoljašnji slojevi ne postanu suvi i krckavi. Tek tada je spreman za skladištenje. Pranje se ne preporučuje, jer dodatna vlaga može napraviti problem kasnije.

Kada je reč o čuvanju, ključ je u prozračnosti. Plastika i zatvorene posude zadržavaju vlagu i stvaraju idealne uslove za kvarenje, pa je mnogo bolje koristiti mreže, korpe, kartonske kutije ili vreće od jute. Na taj način vazduh stalno cirkuliše, a rizik od kondenzacije se smanjuje.

Temperatura takođe igra veliku ulogu. Najbolji uslovi su hladni i stabilni, blizu nule, uz umerenu vlažnost vazduha. U takvom okruženju beli luk može trajati i do šest ili sedam meseci. Na sobnoj temperaturi obično izdrži kraće, oko mesec do dva, dok u nestabilnim uslovima brzo počinje da klija i gubi kvalitet.

Ne treba zaboraviti ni redovnu kontrolu. Na svake dve do tri nedelje dobro je pregledati zalihe i ukloniti sve što je omekšalo ili pokazuje znake kvarenja. To je jednostavan korak koji može sprečiti veće gubitke.

Na kraju, čuvanje belog luka nije komplikovano, ali zahteva malo discipline. Kada jednom uspostavite rutinu – dobro sušenje, prozračno skladištenje i povremeni pregled – beli luk prestaje da bude problem i postaje pouzdan sastojak koji vam je uvek pri ruci.