Neprijatana situacija dogodila se tokom susreta Volodimira Zelenskog i švedskog kralja u Lavovu kada je, sudeći prema snimku, Karl XVI Gustav odbio da pruži ruku ukrajinskom predesniku.

Baš taj prvi trenutak postao je viralan, jer na snimku deluje kao da Zelenski prilazi očekujući rukovanje, dok švedski monarh u tom času ne odgovara na isti način.

Zbog toga su se odmah pojavila tumačenja da je reč o hladnom prijemu i vidljivoj diplomatskoj distanci.

Snimak je vrlo brzo počeo da se širi internetom, a usledio je veliki broj komentara u kojima se tvrdilo da je švedski kralj time poslao jasnu poruku.

Dodatnu pažnju izazvao je i njegov ozbiljan izraz lica, zbog čega je ceo susret dobio još veći odjek u javnosti.

BONUS VIDEO