Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp učestvovao je u snimanju čitanja biblijskog teksta koje će biti emitovano u okviru višednevne javne prezentacije u Muzeju Biblije u Vašingtonu, saopštili su organizatori događaja.

Snimak, koji traje oko dva i po minuta, deo je 84-časovnog programa u kojem će skoro 500 učesnika čitati delove Biblije, od Postanja do Otkrivenja, preneo je američki Politiko.

Tramp će pročitati odlomak iz Druge knjige Dnevnika 7:14, koji poziva vernike na pokajanje i molitvu.

Njegovo čitanje planirano je za emitovanje u utorak.

Učešće predsednika usledilo je nakon što je, prema navodima organizatora i američkih medija, izazvao kontroverze objavama na društvenim mrežama koje su deo hrišćanske javnosti ocenili kao uvredljive.

Organizatori događaja, među kojima je i Bani Paunds iz organizacije "Christians Engaged", pozdravili su njegovo učešće i istakli da je cilj inicijative zajedničko razmatranje biblijskih tekstova.

U programu učestvuju i visoki zvaničnici američke administracije, uključujući članove kabineta i republikanske poslanike, dok Bela kuća inicijativu predstavlja kao deo obeležavanja istorijskog uticaja Biblije u SAD.