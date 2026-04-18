Danas će se zadržati pretežno sunčano i toplo vreme, uz tek povremenu malu do umerenu oblačnost koja neće značajno uticati na opšti utisak. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, donoseći kratkotrajno osveženje. U planinskim krajevima postoji mala verovatnoća za kratkotrajnu kišu ili izolovani pljusak, ali bez većeg uticaja na ostatak zemlje. Maksimalne temperature kretaće se između 20 i 23 stepena.

Slično vreme zadržaće se i u nedelju, ali uz postepeno povećanje oblačnosti u brdsko-planinskim predelima tokom dana. Iako će sunce i dalje dominirati u većem delu zemlje, u atmosferi će se osećati nagoveštaj promene, koja će ubrzo postati izraženija.

Već u ponedeljak ujutru, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, severni i zapadni delovi Srbije prvi će se naći na udaru naoblačenja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana, nestabilnosti će se proširiti i na ostale krajeve, donoseći intenzivnije vremenske prilike.

Zbog najavljenih nepogoda, aktiviran je žuti meteoalarm na teritoriji cele zemlje. Ovaj nivo upozorenja podrazumeva mogućnost lokalnih grmljavina, sa ili bez padavina, koje mogu predstavljati rizik i zahtevaju dodatni oprez.

Nestabilno vreme zadržaće se i u utorak, uz blagi pad temperature. Očekuje se promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i kratkotrajnim pljuskovima praćenim grmljavinom, što znači da će početak nedelje obeležiti izražene vremenske oscilacije.

