Izrael je, kako prenosi Ynet, došao do procene da bi ruske snage mogle da razmatraju i objekte na njegovoj teritoriji, uključujući Haifu, kao potencijalne ciljeve.

U fokusu se našla konkretna kompanija Elsight, sa adresama u Haifi i Or Jehudi, koja se, prema navodima iz Moskve, povezuje sa proizvodnjom modularnih komponenti ćelijskih mreža namenjenih Ukrajini.

Cela priča počinje objavom ruskog Ministarstva odbrane, koje je iznelo detaljan spisak fabrika i preduzeća za koje tvrdi da učestvuju u proizvodnji bespilotnih letelica i pratećih komponenti za Ukrajinu.

Lista obuhvata pogone u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Danskoj, Letoniji, Litvaniji, Holandiji, Poljskoj i Češkoj, ali i dodatne fabrike u Nemačkoj, Španiji, Italiji, Češkoj, Turskoj i Izraelu koje, prema ruskoj verziji događaja, proizvode ključne delove za ove sisteme.

U tom kontekstu, pažnju je dodatno privukla reakcija Dmitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

Njegova poruka, objavljena na društvenim mrežama, bila je direktna i bez mnogo diplomatskog uvijanja: lista koju je objavilo Ministarstvo odbrane, kako je naveo, treba da se shvati doslovno kao spisak potencijalnih meta za ruske oružane snage.

Vreme eventualnih udara, dodao je, zavisi od daljeg razvoja situacije, uz ironičnu poruku upućenu evropskim partnerima.

Takva formulacija, koliko god zvučala kao politički signal, u praksi nosi konkretnu težinu, jer prvi put jasno povezuje industrijsku infrastrukturu u Evropi i šire sa mogućim vojnim odgovorom.

U tom svetlu, objavljivanje preciznih adresa tih objekata deluje kao dodatni pritisak, uz implicitnu preporuku stanovništvu da se drži podalje od tih lokacija.

U međuvremenu, iz evropskih krugova stižu potvrde da saradnja sa Ukrajinom u oblasti proizvodnje dronova nije samo teorijska. Holandija, na primer, otvoreno učestvuje u tom procesu, što je potvrdila zamenica premijera i ministarka odbrane Dilan Ješilgez-Zegerijus u televizijskom nastupu na kanalu NPO-1.

Time se krug uključenih aktera dodatno širi, a linija razdvajanja između direktne i indirektne podrške postaje sve tanja.

Na sve to nadovezuje se i ocena vojnog dopisnika Aleksandra Koca, koji ide korak dalje u interpretaciji cele mreže proizvodnje. Prema njegovim rečima, reč je o jedinstvenom sistemu koji se proteže od Midlandhola pa sve do Haife, pri čemu su „lepe adrese sa pogledom na evropske kafiće“ zapravo deo infrastrukturne celine za proizvodnju jurišnih dronova.

Takva formulacija, iako slikovita, jasno ukazuje na percepciju Moskve da se radi o koordinisanom industrijskom lancu, a ne o izolovanim projektima.

U pozadini cele priče provlači se i ideja da bi odgovor na takav sistem mogao biti modeliran po „iranskom stilu“, kako je pomenuto u istom kontekstu, što dodatno pojačava neizvesnost oko budućih poteza.

